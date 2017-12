Franz Ferdinand má nové skladby a bicykle na turné

28. sep 2005 o 10:45 SITA

BRATISLAVA 28. septembra (SITA/AP) - Škótska skupina Franz Ferdinand je opäť na americkom turné a opäť ich sprevádza až nákazlivo chytľavá pieseň. Potom, čo minulý rok skupina prerazila hitom Take Me Out, tentoraz svojich fanúšikov zaujali piesňou Do You Want To z ich pripravovaného albumu You Could Have It So Much Better, ktorý by sa do obchodov mal dostať už 4. októbra. "Cítime sa lepšie ako minulý rok, pretože vtedy sme mali iba zopár piesní, ktoré by sme mohli odohrať," povedal frontman skupiny Alex Kapranos. "Keď sme odohrali hodinový koncert, odohrali sme takmer všetko, čo sme vedeli." Ako povedal spevák a gitarista, tentoraz už pre fanúšikov nachystali i piesne z nového albumu, takže i koncert môže byť dlhší. Ako dodal počas turné sa skupina zabáva bicyklovaním, tak si v Minneapolise zohnala niekoľko bicyklov. "Je fajn môcť sa po meste previezť na bicykli a vidieť ako naozaj vyzerá. Potom sa v tom meste cítite podstatne lepšie."