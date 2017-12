Sfilmujú Tupacov scenár

28. sep 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 28. septembra (SITA/AP) - Scenár, ktorý napísal zavraždený raper Tupac Shakur, sa dočká i svojho filmového spracovania. Scenár k filmu Live 2 Tell, ktorý spevák napísal v roku 1995, hovorí o čiernej mestskej mládeži, ktorá sa dostane do styku s drogami. Práva na film si už zakúpila spoločnosť Insomnia Media Group a začiatok produkcie naplánovala na marec budúceho roka. Spoločnosť si práva odkúpila od spevákovej matky Afeni Shakurovej, ktorá bude film produkovať. Tupac, ktorý sám účinkoval vo filmoch ako Poetic Justice, Above the Rim a Gridlock'd, napísal scenár k filmu Live 2 Tell sám pre seba. Svoj nápad nestihol doviesť do konca, pretože ho v roku 1996 v Las Vegas zastrelili. Jeho vražda i po rokoch zostala