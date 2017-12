Amatérsky kaskadér sa utopil, rodina požaduje odškodné

28. sep 2005 o 11:34 SITA

BRATISLAVA 28. septembra (SITA/AP) - Rodina čínskeho kaskadéra, ktorý sa utopil pri filmovaní, podala proti filmovacím spoločnostiam Oriental Legend International Media Co. and Ciwen Film and TV Production Co. žalobu. Od spoločností rodina žiada odškodné a vysvetlenie, prečo do nebezpečných scén používa netrénovaných kaskadérov. Rodina 55-ročného kaskadéra požaduje kompenzáciu vo výške vyše troch miliónov korún. Šanghajský súd prijal žalobu, no zatiaľ nestanovil dátum vypočúvania. Nehoda sa stala 26. júla, keď mal kaskadér hrať mŕtvolu hodenú do rieky. Prúd ho však strhol natoľko, že už nedokázal doplávať ku brehu a utopil sa. Ako uviedli miestne denníky, kaskadér vôbec nebol dobrým plavcom, no na túto prácu sa dal zo žartu a aby si privyrobil.