Pesničky som skladal od dvanástich rokov

28. sep 2005 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 28. septembra (SITA) - Miro Jaroš skladal piesne už od dvanástich rokov a podľa vlastných slov vždy túžil dostať sa do šoubiznisu a spievať. To sa mu podarilo vďaka postupu do finále SuperStar, čím získal možnosť nahrať vlastný album. Na debute sú podľa jeho slov aj hudobné nápady, ktoré si zaznamenal ešte ako malý chlapec. "Museli sme ich samozrejme poprerábať. Niekedy bol napríklad dobrý refrén, ale nebola dobrá sloha, tak sme zobrali, čo sa nám páčilo. Potom prišiel ďalší problém. Tá pesnička sa musela dať prerobiť do nejakej etno formy. Boli tam aj niektoré veci, ktoré boli super, ale hodili by sa skôr na album niekoho iného, nie na môj," prezradil o predprípravách na vznik albumu Exoterika.

Na albume pracoval spolu s kamarátom Mirom Valovičom, s ktorým v minulosti pôsobil v kapele. "Napísali sme spolu na album niekoľko pesničiek. Aby to ale znelo fakt orientálne a profesionálne - aby sme sa tu nehrali na to, že vieme robiť arabské rytmy a tak, všetko to ešte zastrešili producenti v Izraeli, kde vlastne vedia, ako to má vyzerať," vysvetlil. V Izraeli Miro požiadal o pomoc producenta Gerryho Wlodawskeho, u ktorého počas svojho štvorročného pobytu v krajine nahral niekoľko demonahrávok. "Nikdy sa mi nepodarilo vydať album - jednak som bol rozlietaný po celom svete a nevenoval som sa tomu na plno, alebo som jednoducho nebol presvedčený, že je to ono. Keď prišla SuperStar, využil som šancu, postúpil som a dostal možnosť nahrať CD-čko. Tak som znova oslovil Gerryho, či by mi bol ochotný vyprodukovať jeden kompletný album a dohodli sme sa na spolupráci, čo ma nesmierne potešilo. Výsledok môžu ľudia počuť dnes. Myslím, že to bola správna voľba,"