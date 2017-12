Ricky Martin prichádza s novým albumom Life

BRATISLAVA 28. septembra (SITA) - Ricky Martin už o niekoľko dní predstaví svoj nový album Life, ktorý je doposiaľ jeho najrozmanitejšou hudobnou kolekciou. Zároveň je to prvý anglicky naspievaný album ...

28. sep 2005 o 19:00 SITA

BRATISLAVA 28. septembra (SITA) - Ricky Martin už o niekoľko dní predstaví svoj nový album Life, ktorý je doposiaľ jeho najrozmanitejšou hudobnou kolekciou. Zároveň je to prvý anglicky naspievaný album od vydania Sound Loaded v roku 2000. Album vznikol v spolupráci s hviezdnym tímom autorov, producentov a hudobníkov. Ricky ho produkoval v spolupráci s niekoľkými výraznými menami hudobného priemyslu vrátane Georgea Noriegu a Dannyho Lópeza, Scotta Storcha, Seana Garretta, will.i.ama, Luny Tunes a autorským tímom The Matrix. Album Life sa nahrával čiastočne v Miami, Los Angeles a v Káhire. "Stretol som sa so skvelými mladými producentmi a skladateľmi, ktorí dali do svojej tvorby úplne všetko," hovorí o albume Ricky. Prípravy na nový album a svetové turné bral spevák skutočne vážne. Priamo v Indii nahral aranžmány strunových nástrojov. Ako fyzickú prípravu na rozsiahle turné si zvolil brazílsku Capoeiru.

"Album Life vznikol preto, že verím, že život nie je jednostranný," povedal Ricky Martin. „Keď som bol v ústraní, ďaleko od pódia, mal som čas na cestovanie a rozhovory s ľuďmi všetkých profesií z celého sveta – z Brazílie, Thajska, Indie, Egypta. Pri písaní piesní ma ovplyvnili všetky tieto kultúry a pochopil som, ako veľmi sme všetci prepojení. Teraz už dokážem vnímať všetky tie obyčajné veci, ktoré obohacujú naše životy. Každá pieseň na novom albume rozpráva svojim textom alebo hudbou osobné zážitky alebo príbehy, ktorých som bol svedkom. Pri produkcii albumu som sa nechal viesť životom samotným. Táto platňa je výsledkom všetkých mojich skúseností," uviedol Ricky, podľa ktorého je Life globálny album. "Mojim snom je spojiť moju muziku so všetkými životnými štýlmi. Preto budete počuť rock i hudbu Stredného Východu, ázijskú hudbu i hip hop, pop a reggae. Snažil som sa vytvoriť album, s ktorým sa stotožnia ľudia z celého sveta," vysvetlil.

Album Life Rickyho Martina vyjde 11. novembra. Dostupný bude aj v DualDiscovej verzii, ktorá bude obsahovať exkluzívny pohľad do zákulisia nahrávania platne, fotografie a videá, všetko doplnené Rickyho podrobným komentárom. Na DualDiscu bude aj videoklip k prvému singlu I Don’t Care i jeho španielskej verzii Que Mas Da.