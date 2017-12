Carlos Santana rozpaľuje krv novým albumom All That I Am

28. sep 2005 o 16:50 SITA

BRATISLAVA 28. septembra (SITA) - All That I Am, tak znie názov nového albumu gitarového mága Carlosa Santanu, ktorý nepochybne každému rozprúdi krv v žilách. "Uvedomil som si, že všetky nahrávky nemôžu byť pokojné, takže tento album je zámerne mojím najdrsnejším," priznal Santana, ktorý má v hudobnom svete stále miesto už viac ako 30 rokov. Podľa jeho slov sú podvedome všetci ľudia zmätení, preto v novej tak ako vo svojich všetkých platniach spája množstvo rozmanitých kultúr. Pôvodom Mexičan z Autlan de Navarro preplietol v piesňach z albumu All That I Am rock, soul, pop a jazz. Na 13 skladbách spolupracoval výhradne so špičkovými umelcami. Producentsky sa pod album podpísal Clive Davis. "To, čo v štúdiu vytvárame spolu s Clivom, nie je nijaký trik, to je požehnanie," zdôraznil Santana.

Mohutnou oslavou života v meste je pieseň Hermes, ktorá dýcha starým dobrým džezom, má v sebe aj živelnosť africkej džungle. Nepochybne ju podčiarkla Carlosova gitara, bubny Dennisa Chambersa a dychové nástroje Billiho Oritza a Jeffa Cressemana. Santana je mimoriadne hrdý na spoluprácu s Michelle Branch v skladbe o mladej láske I´m Feeling You. V ušiach fanúšikov ešte stále znie ich spoločný rádiový hit The Game Of Love, ktorý sa objavil na Carlosovom albume Shaman z roku 2002. "Michelle je ako žiarivý diamant a aj keď je to už naša druhá spolupráca, musel som počúvať svoje srdce," povedal o svojom vrúcnom vzťahu k speváčke muzikant. Rockových fanúšikov iste poteší Just Feel Better so spevákom kapely Aerosmith Stevenom Tylerom. Santana priniesol ženskosť aj do skladby My Man, kde svoje spevácke majstrovstvo predvedie kráľovná swingu Mary J. Blige. Big Boi z dua OutKast zase strháva pozornosť svojím beat-boxovým umením a pravú chuť funku priblíži na bassgitare ohnivá Debra Killings.

Carlos Santana sa pri novom albume riadil aj heslom risk je zisk a v skladbe Brown Skin Girl dal priestor víťazke obdoby slovenskej SuperStar American Idol, krásnej Bo Bice. "Ona je prírodným živlom, ktorý sa nedá skrotiť, je diablom a spasiteľom zároveň," povedal na jej adresu v jednom rozhovore Santana. Ostrovné rytmy sa zase na Carlosovom albume prebudia v piesni Seana Paula a modrookej bitsoulovej Joss Stone Cry Baby Cry. Čerešničkou na torte by mal byť snáď budúci salsový hit Twisted. Na album All That I Am ju naspieval jeden z najlepších amerických soulových spevákov Anthony Hamilton. Absolútne výbušný rytmus sa Santanovi podarilo spolu s talentovaným hudobníkom s menom will.i.am vyčariť v skladbe I Am Somebody. Na platni sa objaví aj niekoľko skladieb, ktoré sú ako šité na mieru spevákovi zo Santanovej kapely Andymu Vargasovi. V skladbe Da Tu Amor predstaví svojím nenapodobniteľným hlasom zmes latino doo-wop, funku a rocku. Strhujúci rytmus nezaprie ani v piesni El Fuego.