Chcem robiť dobrú hudbu a nie vydávať hocičo

28. sep 2005 o 16:29 SITA

BRATISLAVA 28. septembra (SITA) - Ešte pred mesiacom pracoval finalista súťaže Slovensko hľadá SuperStar Peťo Konček na svojom prvom albume v domácom prostredí. Teraz už na pripravovanom albume pracuje v štúdiu. Na albume bude podľa jeho odhadu dvanásť alebo trinásť skladieb a všetky v štýle R&B. "Texty som si písal sám, ale niečo pre mňa napísal aj Gabriel Pospíšil," povedal pre agentúru SITA Konček. Dodal, že k piesňam má už vymyslené aj tituly, no prezrádzať ich zatiaľ nebude. Prvou lastovičkou, ktorá predznamená, akým smerom sa Konček vydal, bude singel, ktorý vyjde už o týždeň. To, kedy sa na trhu objaví jeho debutový album, zatiaľ nie je známe. Súvisí to aj s počínaním ostatných finalistov súťaže. Väčšina z nich totiž v krátkom čase vydala albumy a Peťo sa nechce "tlačiť von". "Chcem robiť poriadnu hudbu a nie vydávať hocičo," povedal pre agentúru SITA Konček. Na albume bude veľa citoviek a veľa sólových skladieb. Keďže si Peťo píše texty sám, hneď sa ich aj naučí. Preto sa zatiaľ pri nahrávaní nestalo, že by slová k skladbe zabudol.