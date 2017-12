Jay-Z sa presťahoval do New Yorku

28. sep 2005 o 20:00 SITA

BRATISLAVA 28. septembra (SITA) - Rapová hviezda Jay-Z sa usadil v New Yorku. Hudobný magnát sa nasťahoval do podkrovného apartmánu v Time Warner Center, za ktorý mesačne zaplatí v prepočte milión 200 tisíc slovenských korún. Uviedol to americký denník New York Post. Apartmán má šesť kúpeľní a jednu z mála súkromných terás v budove. Spevák môže využiť aj doplnkové služby, ako je izbový servis, každodenné vymieňanie posteľnej bielizne a upratovanie bytu dvakrát denne. K dispozícii má taktiež luxusné wellness centrum. A čo je na tomto byte najlepšie? Jayova priateľka Beyonce Knowlesová býva neďaleko.