Umenie na dvoch kolesách

Priaznivcov umenia nenájdete dnes už iba v galériách, ale jazdia so svojimi umeleckými dielami na dvoch kolesách po uliciach.

29. sep 2005 o 14:00 Vojtech Ďuriš

* Vizualizovaný návrh V- Rodu. V- Rod je v programe prestavieb v TT- Choppers. * Dizajnový set pre tento model je na každom motocykli obmieňaný.



Na prezentovanie vkusu a štýlu nemusia volať hostí do domu, stačí vytiahnúť tátoša do ulíc alebo na stretnutie vyznávačov "slobodného štýlu." Na motozrazoch je priestor na porovnávanie a zhodnotenie nápadov majiteľov umeleckých motocyklov. Stretávanie sa ľudí túžiacich po oslobodení sa z každodennej nudnej reality zrodilo novú kultúru komunikácie a jedinečných vzťahov. Príjemným zvykom potvrdzujúcim spolupatričnosť je zdravenie sa motorkárov na cestách.

Majiteľov špeciálnych motocyklov neuspokoja len stretnutia v domovských krajinách, ale neváhajú prekonávať stovky kilometrov na európske alebo celosvetové zrazy motorkárov. Tam možno vidieť naozaj netradičné kreácie, ktoré sú výsledkom snahy jednotlivcov alebo malých úpravárenských firiem. Súčasťou takýchto podujatí je súťaž o najlepšiu "prestavbu" alebo "stavbu" roka. Hodnotí sa náročnosť, efektnosť a výnimočnoť motocykla. Vrátane celosvetových výstav sú motozrazy výbornou príležitosťou na prezentáciu a budovanie mena úpravcov. Fenomén známy u našich západných susedov desiatky rokov sa pomaly derie aj k nám. Slovenské úpravárenské firmy s mladými nekonvečne mysliacimi dizajnérmi majú vo svete vysoký kredit.

Podľa vzoru Harley Davidson, a predsa inak

Svetové trendy kozmetických alebo rozsiahlych úprav motocyklov pramenia z kultu amerického výrobcu motocyklov Harley Davidson (HD). Kult Harley Davidson súvisel s rozľahlými rovinami a nekonečnými vzdialenosťami medzi mestami v USA. To podnietilo hľadať pohodlnú polohu na zdolávanie množstva kilometrov. Postupom času sa poloha posedu rozdelila do niekoľkých skupín, podľa čoho sa vytvorili jednotlivé triedy. Pri výrobe však tvorca prestavby vychádza z filozofie individualizmu. Motocykle stavia variabilne s možnosťou ďalšieho "doladenia" estetického či motorického. Na to slúži množstvo doplnkov, ktoré sú obsiahnuté v rozmerných katalógoch. Dnes sa tento individualistický prístup stavby motocyklov rozšíril po celej Amerike a prenikol aj do našich končín. Záujem vyvolal vznik množstva vačších či menších upravárenských firiem, kde si klienti môžu objednať zhmotnenie svojich snov. Limitom je len hĺbka vrecka majiteľa.

Japonskí výrobcovia ponúkajú lacnejšie kópie motocyklov HD. Preto sa časť úpravcov zameriava na prestavby tohto druhu. Sú lacnejšie a teda dostupnejšie pre väčší okruh zákazníkov.

Limitovaná séria v počte: 1 kus

Ak má majiteľ úplne osobitnú predstavu, potom si zvolí cestu kompletnej stavebnice. Najrôznejším kombinovaním podľa jeho predstáv vznikajú jedinečné umelecké artefakty. Ak napriek bohatej ponuke motorických a estetických doplnkov zákazník nie je spokojný, nie je výnimočné ani vytvorenie úplne jedinečného diela s veľkou hodnotou, od čoho sa odvíja aj zvláštny vzťah medzi motocyklom a jeho majiteľom. To je markantný rozdiel vo voľbe medzi sériovým a "zákazníckym" motocyklom.

Moto skvosty aj na Slovensku

Trend výroby motocyklov na objednávku je v súčastnosti taký silný, že zaujal aj veľké gumárenské spoločnosti. Tie z roka na rok prinášajú na trh čoraz vačšie rozmery pneumatík, od ktorých sa odvíja konštrukcia ráfikov a následne celej koncepcie a kostry. Záleží na majiteľovi, na čo bude motocykel využívať, či na zdolávanie dlhších úsekov, na športovú jazdu alebo silnejší závan umenia vymení za lepšie jazdné vlastnosti. Gigantické rozmery pneumatík jazdné vlastosti nezlepšujú. Tie však často nie sú pri týchto projektoch na prvom mieste. Individuálne motocykle majú väčšinou príliš veľký výkon, aby ho mohol človek využiť.

Slovenský Boss Hoss

Už roky priťahuje motocyklových priaznivcov na celom svete extrémny päťstokoňový osemválec - americký motocykel Boss Hoss. V súčastnosti pracujú slovenskí úpravcovia na jednom exemplári, ktorý po rozsiahlej odtučňovacej kúre a estetickej prestavbe predstavia motocyklovej verejnosti na jar budúceho roku.

Big Dog je stavbou na objednávku, ktorá používa motor S & S. Majiteľ si motocykel nechal zostaviť z dielocov vybraných podľa vlastného vkusu z bohatej ponuky viacerých svetových výrobcov.



Najznámejším staviteľom takýchto skvostov vyrábaných na objednávku sú trnavskí TT Choppers. Tu vznikajú alebo sú dolaďované umelecké diela na dvoch kolesách. Najnovším prírastkom je brutálna kreácia s ešte brutálnejším válcom vo svojom pozadí menom Monsters. Jeho extrémne proporcie sú dané veľmi dlhým rámom a gigantickými rozmermi zadnej pneumatiky 360 mm.



Foto: archív autora a Pavol Funtál