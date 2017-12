Košice hostia špičku hudby a divadla

KOŠICE - Metropola východného Slovenska momentálne žije dvomi veľkými medzinárodnými kultúrnymi akciami: prvou z nich je multimediálna prehliadka Visegrádske dni a druhou Jazzový festival.

29. sep 2005 o 9:00

Visegrádske dni sa začali už 15. septembra a až do 5. decembra uvádzajú pestrý program zo susedných stredoeurópskych krajín. Doteraz sa v Košiciach predstavili divadelné hry z produkcie bratislavského Štúdia L+S, vystúpili slovenské skupiny Ghymes a maďarskí European Mantra. Čo sa dá stále vidieť je výstava z tvorby Michala Hajnala v Múzeu Vojtecha Löfflera, ktorá bude prístupná do 23. októbra.

Z najbližšieho programu priebežného festivalu treba upozorniť na hosťovanie popredných českých divadiel, koncert legendárnej skupiny Pražský výběr (18. 10.) či jazzové trio japonskej pianistky Hiromi, v ktorom hrá slovenský bubeník Martin Valihora (25. 10.). Priaznivci tohto žánru si prídu na svoje aj v novembri, keď sa chystajú tri večery s názvom Jazz FOR SAle Festival. Na nich sa napríklad predstaví svetoznámy kontrabasista George Mraz so spievajúcou cimbalistkou Zuzanou Lapčíkovou, Poliaci Jacek Kochan a Grzegorz Karnas so svojimi skupinami a ďalší interpreti. Podrobný program celej jesennej akcie nájdete na internetovej stránke www.kosiceonline.sk/kultura/visegradskedni.html.

Tri večery, ale už oddnes do soboty, patria jedenástemu ročníku medzinárodného jazzového festivalu. Organizuje ho agentúra GeS a koná sa v priestoroch jej klubu na Novomeského ulici.

Otvorí ho trio Pacora sústredené okolo huslistu Stana Palúcha a okrem ďalších špičkových slovenských interpretov tu budú postupne koncertovať známy rakúsky dychár Heinz von Hermann, taliansky gitarista Ruggero Robin, či už spomínaný Martin Valihora s inou zostavou, Waking Vision triom. Informácie o tejto akcii ponúka zase stránka http://jazzfest.ges.sk. (kul)