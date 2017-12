Jessica Albaová navrhla akčnú videohru

29. sep 2005 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 29. septembra (SITA) - Americká herečka Jessica Albaová, známa najmä z filmu Sin City, navrhla vlastnú videohru. Herečka, ktorá sama veľmi rada hráva videohry, sa údajne podieľala na vývoji novej hry X-Game Sports. Táto technológia má byť najprv aplikovaná na mobilných telefónoch v Južnej Kórei. Albaovú na hre zaujalo to, že neobsahuje žiadne násilie. Teraz dúfa, že X-Game Sports podnieti filmových producentov k tvorbe filmov, v ktorých by si sama rada zahrala. "Túto hru si môže zahrať každý. Je interaktívna a odohráva sa v meste. Je to presne ten druh akcie, akú by som chcela vidieť vo filme," vysvetľuje Albaová podstatu hry pre internetovú stránku Movie database.