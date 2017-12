Rukou napísaný text Johna Lennona sa na aukcii nepredal

29. sep 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 29. septembra (SITA/AP) - Ručne napísaný text Johna Lennona k piesni skupiny The Beatles I'm Only Sleeping sa na aukcii v aukčnej sieni Christie's nepredal. Ako povedali organizátori aukcie, o 17-riadkový text napísaný na zadnej strane telefónneho účtu, ktorého vyvolávacia cena bola v prepočte 11 miliónov 200 tisíc korún, neprejavil nikto dostatočný záujem. Pieseň sa objavila na albume skupiny The Beatles Revolver z roku 1966. Všetky lacnejšie položky na aukcii pozostalostí po Johnovi Lennonovi našli svojho nového majiteľa. Nikdy nepublikovaná nahrávka, ktorú urobil istý novinár v montrealskom hoteli, kde Lennon so svojou manželkou Yoko Ono protestovali v posteli, sa predala v prepočte za vyše milión korún. Vzácny obal albumu White Album získal jeho nový majiteľ v prepočte za 512 tisíc korún, čo trojnásobne prevýšilo vyvolávaciu cenu.