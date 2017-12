Ricky Martin ohlásil svetové turné, začne v Mexico City

29. sep 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 29. septembra (SITA) - Ricky Martin ohlásil v súvislosti s vydaním nového albumu Life aj svetové turné, ktoré odštartuje 15. novembra v Mexico City. Odtiaľ bude Ricky pokračovať po celej Latinskej Amerike a neskôr sa presunie do USA a Európy. Ďalšie časti turné Ricky sľubuje v rokoch 2006 - 2007 po celom svete. Termíny by mal ohlásiť už v nasledujúcich týždňoch. Časť z ceny každého lístku poputuje priamo na konto nadácie Ricky Martin Foundation a jej jednotlivé projekty ako LIFE for the Katrina Children Relief Fund, People for Children, RMF Tsunami Relief Fund a ďalšie projekty v Portoriku a celej Latinskej Amerike. "The Ricky Martin Foundation je zameraná na pomoc tým, ktorí sú medzi nami najzraniteľnejší - deti celého sveta," komentoval Ricky.

Latinskoamerická časť turné dostala názov VISA Presenta Una Noche Con Ricky Martin. "Kde inde by som mohol začať turné ako doma? Latinská Amerika je v mojej krvi, to som ja. Portoriko je môj domov a Latinská Amerika je pre mňa z mnohých dôvodov veľmi dôležitá. Konceptom tohto turné je vrátiť sa tam, kde to všetko začalo. Rozhodli sme sa ísť na intímnejšie miesta, na ktorých som hrával v minulosti, aby sme znovu nadviazali spojenie, vytvorili špeciálny moment pre publikom v každej krajine, aby to bola skutočne noc, ktorú si budú pamätať," prezradil o turné. Una Noche Con Ricky Martin sa v priebehu štyroch týždňov od 15. novembra do 12. decembra predstaví aj v Monterrey, San Salvadore, Panama City, Bogote, ekvádorskom Quite, Santiagu de Chile, Sao Paulo, Buenos Aires, Punta del Este a skončí v portorickom San Juan.