R Kelly chce zachrániť vlastné manželstvo

30. sep 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 30. septembra (SITA) - Manželka speváka R Kellyho zrušila žiadosť o osobnú ochranu. Ochranka ju mala strážiť pred jej slávnym manželom, ktorý ju údajne fyzicky týral. Andrea Kelly teraz tvrdí, že by sa ešte raz chcela pokúsiť ich manželstvo zachrániť. O ochranu požiadala ešte začiatkom tohto mesiaca, no teraz chce dať manželovi - Robertovi ešte jednu šancu. "Naša klientka sa rozhodla s manželom zmieriť a je to pre ňu prijateľnejšie, ako vypovedať pred súdom," prezradil zamestnanec advokátskej kancelárie, ktorá Andreu zastupuje. Spevák R&B v súčasnosti čelí aj obvineniam z detskej pornografie. Aj on sám je presvedčený, že ich manželstvo sa dá zachrániť a spraví všetko pre to, aby sa neskončilo rozvodom. Andrea má dnes 31 rokov a za hviezdu sa vydala v roku 1996. Hádka medzi nimi, pri ktorej ju R udrel, sa odohrala práve preto, že ho Andrea požiadala o rozvod.