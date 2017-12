Platinovovlasá kráska s magickým hlasom - Gwen Stefani

3. okt 2005 o 10:42 SITA

BRATISLAVA 2. októbra (SITA) - V pondelok oslávi svoje 36. narodeniny svetoznáma speváčka Gwen Stefani. Narodila sa v kalifornskom Anaheime Dennisovi a Petti Stefani. Skutočné meno speváčky hitu Don´t Speak je Gwendolyn Renee Stefani. Gwen má troch súrodencov - bratov Erica a Todda a sestru Jill. Okrem hudby Gwen vždy milovala plávanie a reprezentovala v ňom aj svoju strednú školu.

Kapelu No Doubt založila s bratom Ericom keď bola ešte len tínedžerka. Pôvodne mala iba spievať vokály, no po čase sa z nej stala frontmaka skupiny. Stalo sa to v čase, keď pôvodný líder kapely - John Spence spáchal samovraždu. Gwen sa onedlho zblížila s členom kapely - Tonym Kanalom a ostali spolu celých osem rokov. Napokon sa ale 14. septembra 2002 v Londýne vydala za britského rockera Gavina Rossdalea. Vie sa o nej, že na vlastnú svadbu pricestovala o hodinu neskôr. Sobášom s rockerom sa stala automaticky druhou mamou jeho dcéry - 16. ročnej Daisy Lowe. Gwen a Gavin spolu žijú premenlivo na trase Londýn - Anaheim. Tvrdí o sebe, že v živote mala iba dvoch priateľov. Prvým bol Tony Kanal a z druhého sa stal jej manžel.

Speváčka na seba vždy pútala pozornosť extravagantným výzorom. Jej platinovosvetlé vlasy a vždy červené pery pozná celý svet. Dnes má svoju vlastnú módnu značku známu pod písmenami L.A.M.B. Jej módu milujú aj hviezdy ako Nicky a Paris Hiltonové, Carmen Electra, a Halle Berry. V roku 2004 ju magazín People zaradil do päťdesiatky najpríťažlivejších ľudí sveta. Dva roky predtým obsadila 22. priečku v hlasovaní časopisu Stuff v ankete 102 najsexy žien sveta. Tento rok dokonca vyhrala anketu o najlepšie oblečenú ženu, vyhlásenú spoločnosťou Harpers & Queen. Len málokto vie, že Gwen je vzdialenou sesternicou popovej kráľovnej Madonny. Aj keď ju svet pozná skôr ako speváčku, Stefani dostala vlani aj šancu zahrať si vo filme, z ktorého sa neskôr stal hollywoodsky trhák. V Letcovi totiž stvárnila Jean Harlowovú.

Najbohatšia je ale určite jej hudobná kariéra. S kapelou No Doubt vydala v roku 1992 album No Doubt Interscope. O tri roky neskôr zaplavili trh ich ďalšie albumy - Beacon Street Collection Beacon a Tragic Kingdom. Titul Just A Girl vyšiel v roku 1997. Rok 2000 predstavoval návrat na scénu. Na trh totiť uviedli ich albumy Return of Saturn a Simple Kind Of Life. Nasledoval úspešný Hey Baby z roku 2001 a po dvoch rokoch čakania sa ich fanúšikovia dočkali výberovky singlov z rokov 1992 až 2003 pod názvom The Singles.

Najväčšou túžbou talentovanej Gwen je aj naďalej dieťa.