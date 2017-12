Slovenský rozhlas otvorí novú koncertnú sezónu

BRATISLAVA 2. októbra (SITA) - Slovenský rozhlas (SRo) ponúka okrem vysielania pre rôzne typy poslucháčov tradične aj koncerty. Novú koncertnú sezónu oficiálne otvorí 20. októbra Symfonický orchester ...

2. okt 2005 o 17:43 SITA

BRATISLAVA 2. októbra (SITA) - Slovenský rozhlas (SRo) ponúka okrem vysielania pre rôzne typy poslucháčov tradične aj koncerty. Novú koncertnú sezónu oficiálne otvorí 20. októbra Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, ktorý obohacuje hudobnú kultúru už od roku 1929. Koncert pod taktovkou dánskeho dirigenta Nielsa Muusa začne o 19:00 vo Veľkom koncertnom štúdiu SRo bratislavskom v sídle rozhlasu na Mýtnej ulici a na programe budú diela Wolfganga Amadea Mozarta a Ludwiga van Beethovena. Sólistom bude rakúsky klarinetista Peter Schmidl. Lístky si záujemcovia môžu kúpiť v pokladni SRo od 17. do 20. októbra od 14:00 do 18:00 a v deň koncertu do 19:00.

Ešte pred úvodným koncertom sezóny si priaznivci hudby môžu v Komornom štúdiu SRo 16. októbra vypočuť koncert zo série Folkfórum Live. Vystúpenie bratislavskej skupiny Pathetic hypermarket band začne o 20:00 a lístky na neho si možno kúpiť v ten istý deň od 14:00 v pokladni rozhlasu.

V októbri sa tiež uskutoční 26. októbra o 19:00 v Komornom štúdiu SRo koncert zo série Štúdio mladých. Vystúpia na ňom hudobníci Jevgenij Iršai, Milan Paľa, Ivan Buffa a Diana Cibuľová. Vstupenky sa budú predávať v deň koncertu od 14:00 do 19:00.

Koncertný program rozhlasu je prístupný na internetovej stránke SRo www.slovakradio.sk v sekcii Kultúrne podujatia v SRo.