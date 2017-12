CD

nové CD na trhu

3. okt 2005 o 9:10

Franz Ferdinand: You Could Have It Much Better

Domino/ Wegart

Dnes je jeden z najočakávanejších dní celého hudobného roka. Škótska štvorka Franz Ferdinand oficiálne začína predaj druhého albumu. Vlaňajší debut tejto gitarovej bandy prevalcoval, čo sa dalo, a dokázal, že rock ešte stále stačí s dychom. "Mohli ste to mať oveľa lepšie," odkazujú FF v názve novej nahrávky, kto však nevyberá z prehrávača ich debut, sklamaný nebude. Chytľavé melódie a vášnivé nasadenie zostali, pribudlo viacej pestrosti v aranžmánoch.

Peter Lipa & Band: Live in Akropolis

Indies records/ Dr. Horák

Na svoj marcový koncert Peter Lipa v pražskom Paláci Akropolis tak ľahko nezabudne. Záznam z večera s účasťou niekoľkých hostí (napríklad, hráč na harmoniku Ondřej Konrád či Jana Kirschner) totiž vychádza zároveň na CD i DVD nosiči v brnianskom vydavateľstve Indies records. Môžete si tak vybrať, či počúvať Lipu s jeho skupinou v trinástich skladbách, alebo si ich dať o šesť viac aj s videoklipmi.