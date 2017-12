Lionel Richie vystúpi na Barbados Jazz Festival

3. okt 2005 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 3. októbra (SITA/AP) - Americký popový spevák Lionel Richie bude hlavnou hviezdou na budúcoročnom džezovom festivale Barbados. Ako uviedol organizátor festivalu Gilbert Rowe, k spevákovi sa na pódiu pripoja i speváčka Jill Scottová a saxofonista Bony James. Festival sa bude konať od 9. do 15. januára. Lionel Ritchie bol pôvodne členom skupiny The Commodores, no preslávil sa i ako sólový spevák hitov ako Truly, Hello či All Night Long. Na Barbadose účinkoval spolu so svojou skupinou i v roku 1978. Na budúci rok sa uskutoční už 13. ročník festivalu, na ktorom počas predchádzajúcich ročníkoch vystúpili i Alicia Keysová, Luther Vandross a Pattie LaBelle.