Dalibor Karvay sa prebojoval do finále Medzinárodnej tribúny mladých interpretov

Bratislava 3. októbra (TASR) - Mladý virtuózny slovenský huslista Dalibor Karvay sa prebojoval do finále Medzinárodnej tribúny mladých interpretov New ...

3. okt 2005 o 16:11 TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) - Mladý virtuózny slovenský huslista Dalibor Karvay sa prebojoval do finále Medzinárodnej tribúny mladých interpretov New Talent. Meno víťaza krištáľovej sošky a štipendia bude známe dnes večer po koncerte finalistov počas 41. ročníka Bratislavských hudobných slávností.

Medzinárodná porota vybrala do finále po piatkových komorných koncertoch spomedzi ôsmich semifinalistov aj francúzsku huslistku Marinu Chiche a lotyšského saxofonistu Oskarsa Petrauskisa. Dnes bude Francúzka presviedčať porotu Koncertom pre husle a orchester e mol od Felixa Mendelssohna Bartholdyho, Petrauskisov altsaxofón dostane sólo v Balade od Franka Martina. Dalibor Karvay predvedie Čajkovského husľový koncert D dur. Iba 20-ročný umelec, ktorý začínal na pódiách ako zázračné dieťa, vystupuje na festivale po tretí raz. Súťažiacich bude sprevádzať Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Slávnostný večer uzavrie Respighiho Rímskymi fontánami.

Do súťaže New Talent sa tento rok prihlásilo 21 nádejných mladých interpretov z 12 krajín. Ich nahrávky si porota vypočula na jar, keď do semifinále vybrala hudobníkov z Kanady, Francúzska, Poľska, Lotyšska, Estónska, Českej republiky a Slovenska. V predchádzajúcich ročníkoch sa slovenskí reprezentanti nedostali do finále, v semifinále však zažiarila klaviristka Jordana Palovič i a huslistka Martina Karnoková - Fajčáková. Titul laureáta naposledy pre Slovensko získal Ladislav Papp v roku 1999.

Súťaž existuje od roku 1969, Európska vysielacia únia ju spolu so Slovenskou filharmóniou - BHS a Slovenským rozhlasom organizuje v mene Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO.