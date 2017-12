Premiréru v košickom BD pripravuje poľsko-litovsko-slovenský tvorivý tím

Košice 3. októbra (TASR) - Poľsko-litovsko-slovenský tvorivý tím sa podieľal na príprave hry Krajčírska rozprávka na motívy anglickej spisovateľky a ilustrátorky Beatrix Potterovej, ktorú košické Bábkové divadlo (BD) uvedie ako svoju 168. premiéru 7. októbra.

Po prvý raz košické BD spolupracuje so zahraničným tímom v tom zmysle, že to nie sú Čechy alebo Ukrajina, uviedla dnes na tlačovej konferencii riaditeľka divadla a dramaturgička Katarína Hegedüsová. Poľskú režisérku z rzesowského Bábkového divadla Maska Ewu Piotrowskú si vedenie vytypovalo na vlaňajšom divadelnom festivale v Katoviciach, kde ich zaujala citom pre detského diváka. Tá si potom prizvala do tímu svoju dlhoročnú spolupracovníčku, litovskú scénografku a maliarku Júliu Skuratovú, známu vzťahom k bábkovému divadlu a zmyslom pre výtvarný detail.

Podľa Hegedüsovej vzniklo dielo režijno-výtvarného maximalizmu, ktorým chcú osloviť najmenších divákov od troch do šiestich rokov. "Je to naše najvďačnejšie diváckej zázemie, pretože staršie deti už strácajú o bábkové divadlo záujem a venujú sa skôr počítačovým hrám či internetu," uviedla dramaturgička.

Piotrowska nacvičovala s košickými bábkohercami v poľštine bez tlmočníka, čo svedčí o blízkosti oboch kultúr a jazykov. "Detský divák je u vás i u nás v podstate rovnaký a najťažšie je udržať si jeho pozornosť po celé predstavenie," dodala režisérka.

Krajčírsku rozprávku napísala Piotrowska na pôdoryse dvoch poviedok Potterovej, ktorá sa v 19. storočí preslávila príbehmi o zvieratkách a deťoch. Inscenácia dáva veľký dôraz na morálne posolstvo, pričom silnou zložkou je výtvarná stránka - bábky a kostýmy vsadené do miniaturizovanej dobovej scény.