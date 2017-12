Zajtra sa začínajú tri dni nového džezu

4. okt 2005 o 12:00

Kid Koala - najznámejšie meno na plagáte Nu Jazz Dayz 2005.



"Snažíme sa o kontinuitu. Nesnažíme sa tento ročník postaviť nejako zásadne nanovo. Myslím si, že hľadať rozdiely nie je práve ten správny prístup. No dôležitá pre nás je predovšetkým pestrosť," hovorí Miro Lánik z agentúry Vresk o festivale Nu Jazz Dayz. Štvrtý ročník oslavy elektronickej hudby sa začína v bratislavskom klube Babylon už zajtra, "zahrievacou" párty, o ktorú sa postará americký hudobník Vinx.

Nu jazz je stále populárnejšia fúzia klasického a moderného prístupu k hudobnej tvorbe. Vypožičiava si džezové postupy, chuť po experimentoch a hudobné majstrovstvo a kombinuje ho s aktuálnou tanečnou elektronikou. Tým sa stáva prístupným aj pre širšie publikum.

"Návštevníci sa môžu tešiť na dobrú muziku, zaujímavé projekty a predovšetkým zahraničných interpretov, ktorí sa objavia na Slovensku prvýkrát," prezrádza Lánik. Vo štvrtok sa na festivale predstaví zásadná postava súčasnej hip-hopovej a nu jazzovej scény, Kanaďan Kid Koala, ktorý ako jeden z mála dokázal z dídžejingu urobiť aj seriózne umenie. Jeho práca s gramofónmi a zmysel pre rytmiku sú povestné.

Koalovi budú sekundovať predstavitelia slovenskej hip-hopovej scény dídžej Jazzy a rapper Vec: "Snažili sme sa podporiť jeho vystúpenie a pritiahnuť aj hip-hopové publikum. Bola by škoda, keby ľudia, ktorí obľubujú tento štýl, nevideli ostatných vystupujúcich."

Tohtoročné Nu Jazz Dayz dávajú priestor i mnohým domácim zoskupeniam. "Myslím si, že slovenská scéna je u nás celkom slušne zastúpená. Zamerali sme sa predovšetkým na nové projekty," tvrdí Lánik. Vo štvrtok by sa tak mali predstaviť Zzub, Lavagance či All that džez, v piatok zase mladé trio Eduardo Borsuci in Optima Forma.

Hlavnými ťahákmi záverečného dňa sú duo Skalpel a formácia Dela Dap. Skalpel sú Poliaci, ktorým sa podarilo presadiť v renomovanom britskom vydavateľstve Ninja Tune. Na Slovensko prichádzajú s novým albumom Konfusion, ktorý hudobná kritika vychválila. "Hovorí sa o nich ako o klenote poľského džezu," prízvukuje Lánik. "Takto nejako by mala vyzerať originálna elektronika. Skalpel majú úplne súčasný zvuk."

Dela Dap, aj keď sa vo všeobecnosti považujú za maďarské združenie, sú skôr multinárodná zostava. "Je tam zastúpené Slovensko, Česko i Maďarsko. Pritom pôsobia prevažne v Rakúsku. V podstate je to rómska kapela so všetkým, čo k tomu patrí. Treba určite spomenúť, že definovali nový žáner, ktorý nazvali nu-gipsy či nu-roma."

V piatok by sa mal mal publiku znova predstaviť Vinx. "Sme radi, že po štyroch rokoch je znova na Nu Jazz Dayz. Predviesť by sa mal v 'one man show' ako spevák i perkusionista. Hral už s Eltonom Johnom, Sting alebo Sheryl Crow."

TOMÁŠ PROKOPČÁK