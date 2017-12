Ashlee Simpsonová dostala šancu na reparát

4. okt 2005 o 9:30 SITA

BRATISLAVA 4. októbra (SITA) - Popová speváčka Ashlee Simpsonová dostane druhú šancu, aby mohla svojim neprajníkom dokázať, že trapas spred roka v relácii Saturday Night Live bol iba omylom. Mladá speváčka si totiž bude môcť urobiť reparát v tej istej relácii už v sobotu 8. októbra. Takmer celý rok ju vďaka playbacku, ktorý použila v októbri 2004, sprevádzali rôzne poznámky o jej talente. Mladá speváčka po istom čase vyhlásila, že by sa rada vrátila do programu a všetkým ukázala, že všetko bol iba omyl. V sobotu by teda mala vystúpiť po boku hviezdy filmu Napoleon Dynamite Jona Hedera. Ashlee o incidente spred roka napísala i skladbu Beautifully Broken. "Je to pieseň o tom, že je v poriadku robiť chyby. Je to veľmi normálne," povedala mladá speváčka.