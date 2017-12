Ida Kelarová zakladá na Slovensku zbor Apsora

BRATISLAVA 4. októbra (SITA) - Známa speváčka, rómska aktivistka a hudobná pedagogička Ida Kelarová sa rozhodla vytvoriť na Slovensku spevácky zbor Apsora. Takéto zbory, tvorené amatérskymi spevákmi, ...

4. okt 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 4. októbra (SITA) - Známa speváčka, rómska aktivistka a hudobná pedagogička Ida Kelarová sa rozhodla vytvoriť na Slovensku spevácky zbor Apsora. Takéto zbory, tvorené amatérskymi spevákmi, absolventmi Kelarovej speváckych workshopov, už existujú v Čechách, Nemecku a Izraeli. Budúci rok by mal vzniknúť jeden aj vo Švajčiarsku. Úmysel založiť zbor na Slovensku zdôvodňuje Kelarová tým, že v českej Apsore pribúda stále viac Slovákov. Tí teraz nebudú musieť dvakrát mesačne dochádzať na skúšky do Prahy. Základ slovenského zboru už Ida Kelarová má, tvorí ho asi 25 spevákov. Tento počet by chcela ešte doplniť o 15 až 20 ľudí. Konkurz na nových členov sa uskutoční 28. až 30. októbra na konzervatóriu na Tolstého ulici 11 v Bratislave.

Zbor Apsora má za sebou viac ako dve desiatky benefičných koncertov v Čechách aj v zahraničí, účasť na festivaloch, nakrútil vlastné CD. Organizovaním benefičných koncertov podporuje zbor rómske občianske združenie Miret, predovšetkým v zabezpečení letných táborov pre rómske aj nerómske deti prevažne z detských domovov, ktoré sa konajú pravidelne od roku 2002 na hrade Svojanov.

Základ repertoáru Apsory tvoria pesničky z dielne speváka a rómskeho skladateľa Desideria Duždu, ktorý s rómskou kapelou Romano Rat sprevádza zbor na koncertoch. „Každý, kto spieva, tvorí. Pre každého človeka je pieseň spôsobom, ako vyjadriť svoju pravdu. Je to spôsob, ako hľadať hlas v hlbinách nášho najvnútornejšieho ja. To platí najmä pre Rómov," hovorí Ida Kelarová. Apsora je podľa jej slov spoločenstvo ľudí, ktorým nie je ľahostajný dnešný svet a ktorí veria, že deti sú naša budúcnosť.