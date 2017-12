B. Adams a P. Andersonová naspievali singel

4. okt 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 4. októbra (SITA) - Kanadský rocker Bryan Adams oslavuje 25 rokov pôsobenia v hudobnej brandži vydaním antológie. Na kompilácii spolupracoval s Pamelou Andersonovou, s ktorou prespieval pieseň When You're Gone. Andersonová spieva namiesto bývalej členky skupiny Spice Girls Mel C, ktorá skladbu s Adamsom naspievala v roku 1998. Dvojcédečko s názvom Anthology sa na pulty hudobných predajní dostane 18. októbra. Fanúšikovia na ňom nájdu 36 skladieb, ktoré spevák nahral v období medzi rokmi 1980 a 2005.

Spevák už s Andersonovou v minulosti spolupracoval. Bolo to v roku 1999 na knihe fotografií s názvom Made In Canada, ktorou podporil výskum rakoviny prsníka v Kanade. Andersonová sa v knihe objavila na fotografii odetá len v zástave. Balíček bude okrem 2 CD Anthology obsahovať aj fotografie a esej z pera hudobného kritika Davea Marsha. V prvom náklade bude dokonca aj limitovaná edícia DVD s ešte nezverejneným koncertom z Lisabonu a iných častí Portugalska z roku 2005.