To najlepšie z českého divadelného humoru v Pezinku

4. okt 2005 o 18:30 SITA

BRATISLAVA 4. októbra (SITA) - Pod názvom To najlepšie z humoru na českej scéne prichádza na Slovensko už po piaty raz festival prezentujúci deväť divadelných predstavení, ktoré organizátorov v poslednom čase najviac zaujali. Bude sa konať 22. až 29. októbra v Kultúrnom centre Pezinok. Na programe je inscenácia Geraldine Aronovej Můj báječný rozvod s herečkou Eliškou Balzerovou, Vančurova hra Josefina v muzikálovej podobe, ktorá je v repertoári Mestského divadla Mladá Boleslav. Nebude chýbať typický cimrmanovský humor v predstavení Švestka z dielne Žižkovského divadla Járy Cimrmana, komédia Woodyho Allena Zahraj to znovu, Same s Janom Hrušínskym v hlavnej úlohe. Ďalej to bude one man show Miroslava Donutila Cestou necestou, hra o normalizačných časoch, v ktorých sa z kamarátov stávali udavači Hrdý Budžes, v ktorej sa predstaví v jednej z titulných postáv Bára Hrzánová. Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek Frída z Brna prinesú česko-slovenské predstavenie Reality Show, ktorého autorom a režisérom je Jakub Nvota. V hre, v ktorej jedna rodina zostane v dome hermeticky uzavretá pod dohľadom televíznych kamier, účinkuje Kamila Magálová, Martin Trnavský, Radim Novák a Judita Hansman.

Pre deti je pripravené pesničkové predstavenie Makroši a Mikroši, v ktorom sa predstavia Jan Vodňanský a Daniel Dobiáš. Obaja budú účinkovať aj v predstavení Globální Vestpocketka, ktorým festival 29. októbra vyvrcholí. Autor predstavenia Jan Vodňanský ním vzdáva hold tvorbe Jiřího Voskovca a Jana Wericha. Program vznikol k tohtoročnému 100. výročiu narodenia Voskovca a Wericha, ktorému je venovaná aj výstava sprevádzajúca festival.

Ako dnes uviedla majiteľka a producentka Slovensko-českej produkčnej agentúry Zuza Art Production Zuzana Horová, na festivale sa budú udeľovať aj ceny. Ocenia najkomediálnejšieho herca festivalu, najkomediálnejšiu herečku a najlepšiu inscenáciu. Rozhodovať o nich budú svojim hlasovaním diváci.

Festival sa uskutočňuje pri príležitosti Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti pod záštitou ministrov kultúry SR a ČR.