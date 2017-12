Eminem spieva o Jessice Alba, tá sa hanbí za priesvitné šaty

4. okt 2005 o 17:15 SITA

BRATISLAVA 4. októbra (SITA) - Hollywoodska herečka Jessica Alba bola veľmi milo prekvapená, keď zistila, že raper Eminem ju spomína v jednej zo svojich skladieb. Zaujímavé je, že sa so spevákom stretla iba raz v telocvični. Hviezda filmu Sin City, ktorú Eminem nazval v piesni My Band "budúcou manželkou", v telocvični pôvodne hľadala režiséra Billea Woodruffa, keď sa stretla so známym spevákom. "Eminem si bol v telocvični zaboxovať. Billea som nenašla, no v prázdnej telocvični bolo asi päť veľkých chlapov a Eminem. Všetci zamrzli a dívali sa na mňa, ako hľadám priateľa, ktorý tam evidentne nebol. To bolo jedinýkrát čo som sa s Eminemom stretla," povedala herečka. Až jej mladší brat Joshua jej povedal, že Eminema inšpirovala natoľko, že ju vkomponoval do piesne.

Ako táto 24-ročná hviezda ďalej uviedla, bola zdesená, keď videla júnové odovzdávanie cien MTV Movie Awards. Mala totiž na sebe šaty, cez ktoré bolo vidieť viac, než sama chcela. Herečka, známa aj vďaka svojmu odmietavému postoju k nahým scénam, sa veľmi nahnevala, keď zistila, že časti jej odevu sú vďaka slnku celkom priesvitné. "Bola to nočná mora. Nechcela som si dať nič tesné a obtiahnuté. Malo to byť niečo konzervatívnejšie. Vtedy zafúkal vietor a ukázal všetko. Bolo mi to neuveriteľne trápne. Nakoniec som pochopiteľne skončila na internete. Nie som dievča, čo sa takto rado ukazuje. To nie je môj štýl," uzavrela nepríjemnú historku Jessica Alba.