Justin Timberlake chce kúpiť Elvisovo štúdio i značku

5. okt 2005 o 10:15 SITA

BRATISLAVA 5. októbra (SITA) - Popový spevák Justin Timberlake plánuje návrat do svojho rodiska v Memphise (štát Tennessee), kde si chce kúpiť nahrávacie štúdio i značku, ktorá patrila kráľovi rokenrolu Elvisovi Presleymu. Timberlake vedie skupinu investorov, ktorí rokujú o kúpe Elvisovej značky Sun, značky Otisa Reddinga Stax, rovnako ako o obrovskom nahrávacom komplexe. Obe značky by sa mali pripojiť k firme JayTee, ktorú mladý spevák založil v lete. "Milujeme Justina. Je to rodák. Je úžasné mať niekoho, kto tak veľmi ovplyvňuje hudobnú scénu," povedal Ray Fleming z Memphiskej hudobnej nadácie.