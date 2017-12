Andy Lau plánuje spoluprácu s Jackiem Chanom

BRATISLAVA 5. októbra (SITA) - Herec a režisér Andy Lau sa vyjadril, že chce natočiť film so slávnymi kolegami Jackiem Chanom, Chowom Yun-fatom a Stephenom Chowom. Je dokonca ochotný za to aj sám zaplatiť.

5. okt 2005 o 12:00 SITA

Lau povedal pred novinármi, že táto spolupráca sa vyrovná akejkoľvek produkcii v Ázii alebo mimo kontinentu. Lauova hovorkyňa Alice Tamová uviedla, že Lau týmto projektom reaguje na Chanovu výzvu, aby sa Hongkonský filmový priemysel zjednotil. "Ak sa nenájde nikto, kto bude chcieť investovať do tohto projektu, zaplatím to sám. Aj keby to malo znamenať, že prídem na mizinu," povedal Lau.