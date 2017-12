Zomrel bluesový spevák a gitarista Paul Pena

5. okt 2005 o 16:45 SITA

BRATISLAVA 5. októbra (SITA/AP) - Paul Pena, bluesový gitarista, ktorý napísal jeden z najväčších hitov skupiny Steve Miller Band Jet Airliner, zomrel vo veku 55 rokov. Pena zomrel v sobotu na zápal pankreasu a komplikácie s cukrovkou. Hudobníka v roku 1999 nominovali na cenu filmovej Akadémie za dokument Genghis Blues, ktorý odhalil tajomstvo jeho hrdelného spevu tuvan. Pena, ktorý bol od narodenia slepý a na invalidnom vozíku, sa narodil v Massachusetts. Koncom 60. rokov spolupracoval so skupinou Grateful Dead či Frankom Zappom. Bluesoví hudobníci ako T-Bone Walker, B.B. King či Bonnie Raittová ho pre jeho talent pozývali na nahrávanie albumov. "Je to ako mať svojho vlastného Jimiho Hendrixa. Neexistovalo nič, čo by nevedel zahrať dobre," povedal o hudobníkovi Bonnie Raittová. V roku 1971 sa Pena presťahoval do San Francisca, kde na koncertoch sprevádzal hviezdy ako Jerry Garcia či Merle Saunders. V roku 1984 sa začal venovať hrdelnému spevu, vďaka ktorému bol schopný zaspievať niekoľko tónov súčasne.