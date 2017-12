Madonna predstaví svoj nový singel na udeľovaní cien stanice MTV

Londýn 5. októbra (TASR) - Speváčka Madonna vystúpi 3. novembra v Lisabone prvýkrát po piatich rokoch na odovzdávaní hudobných cien televíznej stanice ...

5. okt 2005 o 15:15 TASR

Londýn 5. októbra (TASR) - Speváčka Madonna vystúpi 3. novembra v Lisabone prvýkrát po piatich rokoch na odovzdávaní hudobných cien televíznej stanice MTV Europe.

V rámci naživo vysielaného slávnostného programu zaspieva titulnú skladbu zo svojho nového albumu Confessions on a Dance Floor, ktorá nesie názov Hung Up. Madonnin album vyjde 14. novembra.

Okrem Madonny budú na programe aj vystúpenia skupín Coldplay a Green Day, ako aj Robbieho Williamsa.

Madonna sa naposledy zúčastnila na udeľovaní MTV Europe Music Awards v roku 2000 v Štokholme. Vtedy zvíťazila v kategóriách najlepší tanečný výkon a najlepší ženský spevácky výkon.

Tohtoročnými favoritmi sú britské kapely Coldplay a Gorillaz s piatimi nomináciami a americká speváčka Gwen Stefani, nominovaná štyrikrát, vrátane kategórií najlepší album (Love. Angel. Music. Baby) a najlepší videoklip (What You Waiting For?).