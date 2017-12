Nie som vydatá za Jaya-Z

5. okt 2005 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 5. októbra (SITA) - Speváčka Beyoncé Knowlesová, ktorá žije v New Yorku, popiera fámy o tom, že sa vydala za rapera Jaya-Z. Aj keď sú 24-ročná kráska a 35-ročný raper už dlhší čas pár, nie sú ešte ani zasnúbení. Radi sa spolu vydávajú na dobrodružné cesty do exotických krajín, ale svadbu nechystajú. Vyhlásila to bývalá členka Destiny Child pre časopis Vanity Fair, ktorý tieto fámy pôvodne zverejnil.