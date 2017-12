Sir Anthony Hopkins stvárni Ernesta Hemingwaya

6. okt 2005 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 6. októbra (SITA) - Známy a veľmi obľúbený herec sir Anthony Hopkins podpísal zmluvu, v ktorej sa zaväzuje stvárniť svetoznámeho spisovateľa Ernesta Hemingwaya vo filme Papa. Ako uviedol režisér pripravovaného projektu Roger Donaldson, ktorý s Hopkinsom spolupracoval i na najnovšom filme The World's Fastest Indian, herec je najvhodnejším kandidátom na stvárnenie populárneho spisovateľa. "Náš projekt je veľmi ambiciózny. Hemingway je vynikajúci spisovateľ a veľká osobnosť. Ak má niekto na to, aby hral Hemingwaya, je to práve Anotny Hopkins," povedal režisér pre denník The Dominian Post. Film Papa bude o posledných rokoch Ernesta Hemingwaya na Kube.