Victor Bailey nevypredal, no uchvátil bratislavský Babylon

6. okt 2005 o 9:45 SITA

BRATISLAVA 6. októbra (SITA) - Stredajší večer v bratislavskom hudobnom klube Babylon patril žijúcej legende jazz-funku a fusion - basgitaristovi Victorovi Baileymu. V spolovice plnom Babylone bola uvoľnená atmosféra, ktorú hudobníci veľmi ocenili. Bailey ešte predtým, ako začal hrať, fanúšikom oznámil, že toto je vôbec prvý deň jeho turné a preto, ak by niečo nevyšlo, malo byť obecenstvo zhovievavé. Našťastie sa, okrem chvíľu nefunkčných klávesov klávesáka maďarského pôvodu Petra Horvatha, takýto scenár nenaplnil. Victor Bailey privítal bratislavské publikum poznámkou, že tu už bol pred dvoma rokmi a veľmi rád sa sem vracia. Po niekoľkých klasikách z jeho albumu Low Blow zahral i novinku svojho saxofonistu Bennieho Maupina. Na bicie, vôbec prvýkrát v tejto zostave, hral mladý, no mimoriadne talentovaný bubeník Rocky Bryant. Pred otextovanou klasikou basgitaristu Jaca Pastoriusa sa slávny hudobník nadchol, že na džez chodí stále viac mladých ľudí. Po takmer dvojhodinovom koncerte štvorčlenná kapela pridala iba jeden prídavok, skladbu Get Logic. Skupina sa na svojom turné presunie do arménskeho Jerevanu a ukrajinského Kyjeva, potom bude pokračovať sériou koncertov v Nemecku.