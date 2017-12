Peha má nový album a chystá videoklip

Bratislava 6. októbra (TASR) - Deň medzi nedeľou a pondelkom je názov štvrtého albumu skupiny Peha, ktorý sa nedávno objavil na hudobnom trhu.

6. okt 2005 o 12:02 TASR

V éteri z nového CD zabodovala skladba Za tebou, ktorej text napísal člen skupiny Nocadeň Rasťo Kopina a hudobne sa pod ňu podpísala samotná speváčka Katka Knechtová. Najväčšou mierou sa však na nových skladbách textársky podieľal Vlado Krausz. Ten je okrem iného aj autorom pesničky Deň medzi nedeľou a pondelkom, podľa ktorej sa celý album volá. "Názov albumu vystihuje pomyslený ôsmy deň v týždni, ktorý nám niekedy chýba k dobru. Ale on vlastne nikdy nepríde, takže sa musíme uspokojiť s tými zvyšnými siedmimi, ktoré sú reálne a v ktorých je vlastne ten priestor a čas veci meniť. Alebo prežiť ten čas tak, aby sme boli spokojní, a nie, že sa stále naháňame alebo na niečo čakáme, že spadne z neba," vysvetľuje Katka Knechtová, ktorá síce texty nepíše, je však autorkou hudby. "Ja robím muziku. Muzika, to je proste v človeku. Sadnem si za nástroj, správne sa uvoľním a spontánne to ide."

K pilotnému singlu Za tebou už Peha pripravuje videoklip. Potom sa členovia kapely chystajú do poľskej Varšavy, kde by mali 16. októbra hosťovať v jednom z tamojších klubov. "Budeme vystupovať aj v Čechách, kde sa udomácňujeme. Chceme koncertovanie prepojiť so Slovenskom tak, aby to bol 50 na 50. Slovensko a Čechy sú našou prioritou," hovorí speváčka skupiny.