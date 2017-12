Podľa Petra Lipu sa je opäť na čo tešiť

6. okt 2005 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 6. októbra (SITA) - Spoločenská sála PKO v Bratislave privíta od 21. do 23. októbra v poradí už 31. ročník Bratislavských Jazzových Dní (BJD). Ako po iné roky, aj tento ročník bude plný džezových hviezd s medzinárodným kreditom. V piatok 21. októbra sa džezovému publiku predstaví maďarská formácia Bolla Quartet či rakúske zoskupenie Beefólk. Hlavnými hviezdami prvého dňa festivalu budú bezpochyby skupiny Nils Landgren Funk Unit zo Švédska a The David Sanborn band z USA. Prvý zástupca slovenskej džezovej scény sa na hlavnom pódiu predstaví až v sobotu a bude ním Erik Rothenstein so svojím Rainbow Projectom. Po ňom bude nasledovať americko-britská formácia pod vedením trubkára, speváka a rapera Abrama Wilsona, ktorý bol v tomto roku nominovaný na BBC Radio Jazz Award v kategórii najlepšia skupina. Ďalšou v poradí bude džezová speváčka Stacey Kent, ktorá sa svojím formátom v hudobných kuloároch prirovnáva k hviezdam ako Diana Krall či Norah Jones. Ťahákom druhého večera bude Pee Wee Ellis a jeho Assembly Live & Funky, ktorý sa považuje za jedného zo zakladateľov funku.

Tretí a záverečný deň 31. ročníka Bratislavských džezových dní sa začne už tradične o hodinu skôr, teda o 18:00, a divákom sa predstaví nemecká formácia Tok Tok Tok s africkou speváčkou Tokunbo Akinro. Ďalej vystúpi francúzska elektronická skupina Sayag Jazz Machine, po ktorej bude nasledovať druhý zástupca slovenského džezu na hlavnom pódiu. Bude ním bubeník Martin Valihora, ktorý sa predstaví v skupine japonskej klaviristky Hiromi Uehara pod názvom Hiromi. Zlatým klincom festivalu bude napokon americká 13-členná skupina Spanish Harlem Orchestra, ktorá organizátorov potrápila svojimi nadštandardnými požiadavkami, no podľa slov Petra Lipu, sa určite je na čo tešiť.

Už tradične organizátori BJD pre fanúšikov džezu pripravili i tzv. B-stage, na ktorom sa predstavia začínajúci slovenskí džezmeni. V piatok to bude duo Nu Nylon Family, v sobotu komorné zoskupenie Los Remedios a v nedeľu Lucia Lužinská so skupinou All Time Jazz Trio. Ako uviedol jeden z hlavných organizátorov najprestížnejšieho džezového festivalu na Slovensku Peter Lipa, minuloročný 30. ročník predstavil viacero slovenských hudobníkov. V tomto roku sa však festival chce venovať viac svetovej produkcii.