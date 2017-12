Adela si myslí, že Habera má rezervy v tom, ako byť krutý

6. okt 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 6. októbra (SITA) - Moderátorka súťaže speváckych talentov Slovensko hľadá Superstar (SHS) Adela Banášová sa tento rok na castingoch viac bavila ako vlani. Prvý ročník bol pre ňu veľmi vyčerpávajúci a stresujúci, ale tento rok je už uvoľnenejšia. Myslí si, že na castingy tento rok prišla podobná vzorka ľudí, ako minulý rok. Zaujala ju napríklad zmrzlinárka z Banskej Bystrice, ktorá má veľmi hlboký hlas. Adela si ju všimla aj preto, že dievčina pôsobila, akoby sa vyliahla z divých vajec. Adela má pocit, že na tohtoročné castingy prišlo menej absolútne nesebakritických ľudí. Mnoho z nich zvládalo vlastnú kritiku ľahšie na základe toho, že už videli predošlé kritiky poroty.

"Minulý rok, každý jeden, kto vychádzal od porotcov, išiel so slzami v očiach a strašne ich kritizoval. Teraz už asi osemdesiat percent vychádza s tým, že porotcovia majú pravdu a vedia, čo hovoria," povedala Banášová. Ona sama si však nemyslí, že porota by bola tento rok miernejšia. Mnohí podľa nej videli porotcu Simona Cowella v obdobnej súťaži American Idol a s Paľom Haberom sa to vôbec nedá porovnať. Habera má podľa nej ešte rezervy v tom, ako byť skutočne krutý.