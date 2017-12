Paul McCartney chcel zbiť svojho producenta

BRATISLAVA 6. októbra (SITA) - Britský hudobník a bývalý člen skupiny The Beatles Sir Paul McCartney mal počas nahrávania albumu Chaos And Creation In The Backyard veľmi blízko k tomu, aby sa nepobil s producentom Nigelom Godrichom. Ten sa už počas prípravy vyjadroval o materiáli hudobného veterána veľmi nelichotivo. Producent, ktorý stojí za úspechom rockovej skupiny Radiohead, vraj McCartneyho pri nahrávaní veľmi vytrápil. "Bol som naštvaný. Vôbec sa mu moje veci nepáčili. Dospelo to do bodu, že som zvažoval či mu jednu vraziť alebo ho aspoň opľuť. Vtedy som ho poslal kadeľahšie," povedal exbeatle. Na druhý deň, keď sa situácia upokojila si McCartney s Godrichom vážne pohovoril a ich vzťah sa náramne zlepšil. "Uvedomil som si, že hľadám tie správne vibrácie. A ak sa mu nejaká pieseň zdala priveľmi sebaistá, dal mi to jasne najavo. Nakoniec to fungovalo v môj prospech. V istých chvíľach som si pripadal ako s Johnom Lennonom v dobách, keď sme boli ešte deti."