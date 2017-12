Brno

MÚZEÁ A GALÉRIE

7. okt 2005 o 0:00

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Josef Weiser - Grafika (do 15. 10.)

Tajomný jednorožec - skameneliny v legendách a mýtoch (do 5. 11.)

Z hĺbok mineralogického depozitára - výstava minerálov Moravy a Sliezka (február 2006)

BISKUPSKÝ DVOR

Karel Zeman, medailér a grafik (do 31. 12.)

PALÁC ŠLECHTIČEN

Učení mučení... aneb Pradědeček po škole II. - vychádzka do histórie vybavenia škôl (do 29. 10.)

KONCERTY A KLUBy

FASHION CLUB KROKODÝL

7. 10. Popcorn Night - r'n'b, hip-hop, Dancehall & 2step night - DJ Orgasm & Ing.

8. 10. Africký Express - DJ Nelo Lunda a Hosté

10. 10. Veget s přáteli (music box)

11. 10. Siesta s Black music

12. 10. Disco & Black music párty s DJ Ing

13. 10. Afro-latino párty DJ Nela Lundy

FAVAL MUSIC CIRCUS

8. 10. Rock Night - DJ Caezar

13. 10. Volant + Slobodná Európa, punkový večírek

DIVADLÁ

DIVADLO BOLKA POLÍVKY

7. 10. Divadlo Skelet: Létajíci snoubenky o 19.00

10. 10. Slovácké divadlo Uherské Hradiště: Rychle šípy o 19.00

11. 10. Divadlo v Řeznické: Veřejné oko o 19.00

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU

7. a 8. 10. Běsi - Stavrogin je ďábel, veľká sála o 19.00

8. 10. Studio Dům: Princ Bhadra a princezna Vasantaséna o 20.30, sklepná scéna o 20.30

10. a 11. 10. Budař hoří i. o 19.00, sklepná scéna o 19.00

11. a 12. 10. Kníže Myškin je idiot, veľká sála o 19.00

11. 10. Vaření polívky I., kongresová sála o 19.00

12. 10. Projekt Praha - Brno 2005 - šesť súčasných skladateľov pre violončelo, sólo v interpretácii F. Brikcia o 19.30, sklepná scéna o 19.30

13. 10. Zahradní slavnost, sklepná scéna o 19.00 (jv)

Dostojevského Besi - Stavrogin je diabol

Ak budete v piatok alebo v sobotu v Brne, zájdite do Divadla na provázku. Uvidíte netradičnú dramatizáciu Dostojevského románu Besi. Režisér Vladimír Morávek vracia totiž do tela románu i slávnu Stavroginovu spoveď - tú časť, ktorá mala pôvodne zavŕšiť druhý diel románu. V korektúre bola vyškrtnutá, pretože svojím obsahom bola pre nakladateľa neprijateľná. Po viac než sto rokoch tak ožíva príbeh o mužovi, ktorého všetci tak obdivovali, až im to zbúralo celé mesto. V hlavnej úlohe exceluje Jan Budař.

Běsi - Stavrogin je ďábel - 7. a 8. október, Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9, o 19.00. (vju) FOTO - www.provazek.cz