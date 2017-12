Praha

MÚZEÁ A VÝSTAVY

7. okt 2005 o 0:00

V divadle Ta Fantastika bojujú s Excalibrom

Príbeh o odvážnom kráľovi Artušovi, zradnom priateľovi, nevernej Ginevre a boji v mene svojej vlasti s legendárnym mečom Excalibur ožíva v divadle Ta Fantastika. V hlavných úlohách sa predstavia Kamil Střihavka, Lucie Bílá a Daniel Hůlka. Muzikál Excalibur možno vidieť v sobotu 8. októbra o 14.00. Lístky na predstavenie kúpite za 530 až 630 českých korún v pobočkách Ticketpro a v pokladni divadla Ta Fantastika. Sídli na Karlovej 8, kam sa dopravíte električkami a metrom. (saš) FOTO - www.muzikalexcalibur.cz



NÁRODNÉ MÚZEUM - HLAVNÁ BUDOVA

Ivan Hlinka - Príbeh legendy (do 30. 10. 2005, Hollareum)

GALÉRIA HL. MESTA PRAHY - BÍLKOVA VILA Stála expozícia: Ateliér Františka Bílka (Mickiewiczova 1)

NÁRODNÁ GALÉRIA - KLÁŠTOR SV. JIŘÍ NA PRAŽSKOM HRADE

Stále expozície: Umenie manierizmu a baroka v Čechách a maliarska a sochárska dielňa 17. a 18. storočia v Čechách (Jiřské nám. 33)

KLUBy A KONCERTY

ROXY

11. 10. Panteón Rococó o 20.30

OSTROV ŠTVANICE

13. 10. Made in Gambrinus 2005 od 16.00 do 22.00 - Horkýže slíže, Fast Food Orchestra, UDG, LSD (Wabank) a Boomerang

ROCK CAFÉ

9. 10. The Real McKenzies a support: Far From Finished (Kanada)

LUCERNA MUSIC BAR

7. 10. Pop 80's & 90's video párty - DJ Jirka Neumann

8. 10. Pop 80's & 90's video párty - DJ Jirka Neumann

12. 10. Mňága a Žďorp

13. 10. Aleš Brichta band - hosť: Pavla Kapitánová

MALOSTRANSKÁ BESEDA

7. 10. Krausberry o 20.30

9. 10. KOA - František Raba, Mário Bihári, Camillo Caller, Omar Khaouaj o 20.30

10. 10. Sallon Zelenáčů Mirka Hoffmana o 20.30

11. 10. Ivan Hlas a Růžový Brejle o 20.30

12. 10. Jablkoň o 20.30

13. 10. Bluesberry o 20.30

DIVADLÁ

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ

7. 10. Bez roucha aneb Ještě jednou zezadu o 19.00

8. 10. Blbec k večeři o 19.00

9. 10. Každý rok ve stejnou dobu o 15.00 a 19.00

10. 10. Milostné dopisy o 19.00

11. - 12. 10. Blbec k večeři o 19.00

13. 10. Cikáni jdou do nebe o 19.00

DIVADLO ABC

7. 10. Do hrobky tanečním krokem o 19.00

10. 10. Mam'zelle Nitouche o 19.00

11. 10. Cizinec o 19.00

12. 10. Veselé paničky windsorské o 19.00

13. 10. Žena v bílém o 19.00

NÁRODNÉ DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA

7. 10. Giselle o 20.00

8. 10. Coriolanus o 19.00

9. 10. Giselle o 14.00, Šípková Růženka o 19.30

10. 10. Carmen o 19.00

12. 10. Sluha dvou pánů o 19.00

13. 10. Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové o 20.00

ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO JÁRY CIMRMANA

9. 10. Afrika o 16.00 a 19.00

11. 10. Dobytí Severního pólu o 19.00

DIVADLO NA FIDLOVAČCE

7. 10. Divotvorný hrnec o 19.30

10. 10. Funny girl o 19.30

11. 10. Podivná paní S. o 19.30

12. 10. Komická potence aneb Něco v ní je o 19.30

13. 10. Poprask na laguně o 10.00, Julie, ty jsi kouzelná! o 19.30

Môžete sa tešiť

T-MOBILE ARENA

20. 11. Zappa plays Zappa o 20.00

26. 11. Tiesto o 20.00

6. 12. Simply Red o 20.00

9. 12. Richard Müller

SAZKA ARENA

24. 10. Phil Collins o 20.00

23. 1. 2006 Depeche Mode

ŠTÁTNA OPERA PRAHA

17. 10. Hana Hegerová a Daniel Bárta