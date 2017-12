Anastacia vydáva 7. novembra album svojich najväčších hitov

7. okt 2005 o 8:28 SITA

BRATISLAVA 7. októbra (SITA) - Po fenomenálnom minuloročnom úspechu sa drobná dáma s obrovským hlasom Anastacia vracia s netrpezlivo očakávaným albumom najväčších hitov Pieces of a Dream. Na novom kompaktnom disku bude všetkých dvanásť hitov z troch predošlých albumov Not That Kind, Freak of Nature a minuloročný Anastacia. Fanúšikovia hviezdy, ktorá nie je neznáma ani slovenskému publiku, si budú tiež môcť vypočuť štyri nové exkluzívne skladby vrátane podmanivej Pieces of a Dream, ktorú napísala spolu s Davidom Hodgesom a držiteľom ceny Grammy Glenom Ballardom. Táto pieseň by mala ako singel vyjsť 14. novembra. Ďalšou novinkou je aj In Your Eyes, I Belong to You, ktorú nahrala spolu s talianskym spevákom Erosom Ramazzottim, či Everything Burns s Benom Moodym. Album, ktorý by sa na pulty obchodov mal dostať 7. novembra, tiež nebude ochudobnený o exkluzívny desaťminútový megamix všetkých Anastaciiných hitov. Nový hudobný počin speváčky vyjde v normálnej a špeciálnej dvojdiskovej verzii.

Anastacia, pokoriteľka popredných priečok svetových hitparád, predala viac než dvadsať miliónov albumu, z toho tri milióny iba vo Veľkej Británii.