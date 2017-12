Wesley Snipes vyhral súd o otcovstvo

7. okt 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 7. októbra (SITA/AP) - Americký herec Wesley Snipes si môže vydýchnuť, pretože súd na základe testov DNA potvrdil, že nie je otcom dieťaťa, ktoré, ako tvrdila jeho matka, mal herec počať v jej dome v Chicagu. "Ako náš Pán hovorí, nevznesieš krivého svedectva proti blížnemu svojmu. To sú zásady, ktorými sa riadim," uviedol herec známy napríklad z trilógie Blade pred súdnou sieňou. Žena, ktorá proti hercovi podala žalobu, sa na súd nedostavila. Zastupovalo ju právne oddelenie mesta New York, ktoré však po preukázaní nevyvrátiteľných dôkazov žalobu stiahlo. Ako uviedol Snipesov právnik Robert Bernhoft, herec celú záležitosť dal vyšetriť aj nezávislou stranou. Žena v žalobe tvrdila, že v roku 2002 mala pohlavný styk s hereckou hviezdou, ktorá mala byť údajným otcom jej, dnes už trojročného, syna. Snipes uviedol, že sa so ženou nikdy nestretol, a že je pravdepodobne duševne narušená od užívania drog. Toto tvrdenie herec podložil tým, že žena obvinila i známe osobnosti ako Prince, Oprah Winfrey či bývaleho prezidenta Billa Clinton. Snipes pred súdom odmietol skúšku otcovstva, no iný muž, ktorého meno súd nezverejnil, na základe testov DNA potvrdil svoje otcovstvo.