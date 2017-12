Nekorunovaný princ Hollywoodu - Matt Damon

BRATISLAVA 7. októbra (SITA) - Americký herec Matt Damon sa narodil 8. októbra 1970 v meste Cambridge v americkom štáte Massachusetts.

7. okt 2005 o 13:00 SITA

Jeho otec pôsobil ako daňový poradca a matka prednášala na vysokej škole. Keď mal Matt dva roky, jeho rodičia sa rozviedli. Mattov starší brat Kyle je sochár. Matt študoval na prestížnej Harvardskej univerzite, no v čase, keď sa jeho štúdium schyľovalo ku koncu, dostal ponuku účinkovať vo filme a on sa titulu z Harvardu vzdal. Do ukončenia štúdia mu pritom v indexe chýbalo iba dvanásť kreditov.

Damon sa v roku 1995 uchádzal o rolu vo filme To Die For, no napokon ju získal Joaquin Phoenix. O rok neskôr chcel zasa dostať úlohu vo filme Primal Fear, no prednosť vtedy dostal Edward Norton. O dva roky sa ale obaja stretli pri natáčaní snímky Hráči. Prieberčiví však neboli iba režiséri, ale aj Damon. Matt si úlohy tiež vyberal a neprijal hocičo. V roku 1995 napríklad odmietol hrať vo filme Rýchlejší ako smrť. Napokon v ňom zažiaril jeho herecký rival Leonardo DiCaprio.

Do povedomia sa po prvý raz dostal v roku 1988, keď prijal ponuku hrať vo filme Mystic Pizza. Stretol sa tak s obdivovanou Juliou Robertsovou, s ktorou neskôr zažiaril v Dannieho dvanástke. Hollywoodski hľadači talentov si ho všimli, keď hral narkomana vo filme Odvaha pod paľbou z roku 1996. Jedným z jeho najlepších kamarátov z detstva bol a aj ním zostal herec Ben Affleck. Na ich priateľstve sa nič nezmenilo aj napriek tomu, že Matt mal hrať vo filme Daredevil, no režisér si napokon vybral druhého z dvojice. Damon a Affleck spolu pracovali už v roku 1989 na filme Ihrisko snov. Dvojica sa stretla aj pri natáčaní filmu Hľadám Amy / Zúfalec z roku 1997. Ešte v tom istom roku spolupracovali Damon a Affleck aj na filme Dobrý Will Hunting. Rok 1997 bol pre Mattovu kariéru snáď najzlomovejší. Perfektným napodobnením južanského prízvuku presvedčil tvorcov filmu Vyvolávač dažďa, v ktorom napokon stvárnil Rudyho Baylora. V tom roku sa začal stretávať aj s herečkou a najslávnejšou kleptomankou Winonou Ryderovou. V roku 2000 ale potvrdil ich rozchod.

Jednou z jeho záľub je kartová hra poker. V roku 1998 sa dokonca zúčastnil pokrového turnaja v Las Vegas. Poker mu v tom čase ale určite nešiel ani zďaleka tak dobre, ako herectvo, pretože už v prvý deň turnaja prehral. Atraktívny Damon je vo svete šoubiznisu považovaný za jedného z najsexy mužov Hollywoodu a azda aj preto sa v roku 1998 dostalo jeho meno na listinu päťdesiatich najkrajších ľudí sveta. Damon je pre filmovú rolu ochotný urobiť čokoľvek. Pre postavu veterinára vo filme Odvaha pod paľbou schudol dokonca celých osemnásť kilogramov. Aby získal rolu v Talentovanom pánovi Rypleyim, rozhodol sa schudnúť trinásť kilogramov a naučil sa hrať na klavíri.

O jeho priazeň bojujú ženy po celej Amerike. Okrem Ryderovej sa Damon v minulosti stýkal napríklad s herečkou Minnie Driverovou. Dvojica sa rozišla v roku 1996 a Matt to potvrdil v talk-shaw Oprah Winfrey. Rok 2001 znamenal pre neho znova noblesný návrat na scénu. Filmom Majestic sa pripomenul v dobrom svetle a tri roky neskôr sa v ankete časopisu E! dostal medzi 25 najpríjemnejších starých mládencov planéty. V roku 2002 prezentoval ďalší nový projekt - film Agent bez minulosti. Príťažlivý bol dokonca aj v čase, keď si pre rolu v EuroTripe nechal vlani vyholiť hlavu.

Zaujímavosťou je, že Matt hral spolu v ôsmich filmoch, ktorých tituly prezrádzali meno jeho postavy, alebo jej status. Bol to Dobrý Will Hunting, Zachráňte vojaka Ryana (1998), Talentovaný pán Ripley (1999), Gerry (2002), Spirit: Stallion of the Cimarron (2002), Agent bez minulosti (2002), and Bournov mýtus (2004). Už onedlho ich ale bude deväť. Film Kliatba bratov Grimmovcov sa totiž dostane na trh až tento rok. Damon už dnes presne vie, čo bude robiť o dva roky. Vtedy má totiž vyjsť tretí diel trilógie pod názvom The Bourne Ultimatum.

Svoje šťastie našiel po boku Luciany Barrosovej, s ktorou sa piateho septembra tento rok zasnúbil.