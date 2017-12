Hugh Jackman si zahrá v muzikáli

7. okt 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 7. októbra (SITA/AFP) - Austrálsky herec Hugh Jackman sa objaví v novom filme, ktorý znova oživí slávu hollywoodskych muzikálov. Film natočia na motívy románu dcéry írskeho premiéra Bertieho Aherna. Jackman, ktorý v súčasnosti účinkuje v predstavení The Boy From Oz, si vo filme spoločnosti Walt Disney Co zahrá hlavnú úlohu a celý projekt bude aj produkovať. Spoločnosť Disney kúpila práva na film od 23-ročnej spisovateľky Cecelie Ahernovej za bližšie nešpecifikovanú sumu. "Skombinujeme materiál, ktorý sa dá povedať aj muzikálovým spôsobom. Hugh je celým nápadom uchvátený," povedal producent John Palermo. "Našim cieľom je oživiť slávu muzikálov." Jackman účinkoval vo filmoch ako Van Helsing, X-men, či X-men 2.