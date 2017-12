Kid Koala a spol. zaplnili vo štvrtok Babylon

7. okt 2005 o 11:30 SITA

BRATISLAVA 7. októbra (SITA) - V bratislavskom klube Babylon odštartoval vo štvrtok večer štvrtý ročník festivalu Nu Jazz Dayz_FM za účasti slovenských a zahraničných interpretov. Hlavnou hviezdou prvého dňa bol kanadský DJ Kid Koala, pred ktorým vystúpili kapely Lavagance, James Ashan, DJ Jazzy, raper Vec a ako poslední vystúpili all the DZez DJ combo.

Formácia James Ashan poskladaná z členov kapiel Hex a Polemic sa predstavila zmesou rozličných hudobných žánrov plnej rytmiky a pozitívnej nálady. Živé nástroje ako bicie, gitara a trúbka skvele dopĺňali elektronické beaty a ich hudba roztancovala početný dav pod pódiom. Živú kapelu následne vystriedal Dj Jazzy, ktorý sa postavil za gramofóny a svojimi skrečmi a mixami dokonale pripravil ľudí na rapera Veca, ktorý sa k nemu po 45 minútach pripojil a spoločne odohrali skladby z Vecovho posledného albumu Dobré ráno.

Približne o polnoci sa za tri gramofóny postavil Kid Koala a podal naplnenému Babylonu to najlepšie zo skrečingu a mixu. Jeho funky-ninja-break-nujazzu čerpal nielen z hiphopových podkladov, ale postupne začleňoval do svojich mixov úryvky piesní Depeche Mode, Cure, Rage Against The Machine, Damona Albarna z Gorillaz, vzdal hold fanúšikom twistu, nezabudol ani na kolekciu najväčších hitov z roku 1985 a bratislavskému publiku zahral aj obľúbenú pesničku svojej mamy. Priaznivcom hip hopu, s ktorými komunikoval pomocou viet napísaných na papieriku, musel po takmer hodine a pol zahrať prídavok, po ktorom sa definitívne rozlúčil. Sympatický a veselý Kanaďan sa postaral o jedinečný zážitok celého festivalu.

