Jenny McCarthy je už pri mužoch opatrnejšia

7. okt 2005 o 18:15 SITA

BRATISLAVA 7. októbra (SITA) - Hollywoodska blonďavá kráska Jenny McCarthy má vraj problémy s randením, pretože muži v Los Angeles sú podľa jej gusta priveľmi nafúkaní. V auguste táto bývalá Playmate podala žiadosť o rozvod s filmárom Johnom Mallorym Asherom po takmer šiestich rokoch manželstva. Návrat medzi slobodných je podľa modelky a komičky omnoho ťažší, než si myslela. "Je to desivé. Trochu som sa začala pohybovať po Los Angeles a zistila som, že muži majú na sebe viac make-upu či gélu na vlasoch než ja. No tentoraz budem omnoho opatrnejšia," povedala McCarthy. Ako dodala, chce sa predovšetkým venovať svojmu trojročnému synovi Evanovi. "Do domu si tak skoro nikoho nevpustím. Môj syn je moja priorita."