Nový album vznikal postupne

7. okt 2005 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 7. októbra (SITA) - Najlepšia speváčka uplynulého roka podľa slovenskej akadémie populárnej hudby Zuzana Smatanová vydáva v týchto dňoch svoj druhý album Svet mi stúpil na nohu. V hudobných predajniach by sa mal objaviť už 10. októbra. Piesne, ktoré sú na albume, podľa jej slov vznikali postupne - už od vydania debutu. Priznala však, že na ich tvorbu mala menej času ako na piesne z debutového albumu Entirely Good. Tie sa totiž postupne zbierali celé roky. Napriek tomu jej ale inšpirácia na tvorbu nechýbala. "Obdobie od vydania prvého albumu bolo pre mňa plné zážitkov, plné skúseností, veľa som počúvala, veľa som sledovala - pozorovala, takže tá inšpirácia prichádzala denno-denne, už len z počúvania. Čo sa týka textov, z tých životných situácií - úplne bežných. Medziľudské vzťahy, cestovanie - všetko okolo malo na mňa nejaký vplyv, takže tá inšpirácia prichádzala odtiaľ," prezradila.

Zuzanin debut vyšiel v septembri 2003 - odvtedy napísala viac piesní, niektoré však neboli celkom dokončené a s niektorými nebola úplne spokojná. Na album sa napokon dostalo 13 piesní, z ktorých deväť je slovenských. "Viac som sa upriamila na tie slovenské - je ich viac ako na tom predošlom albume. Na tomto albume je ich deväť a len štyri anglické, takže som sa prikláňala k tým slovenským, ale nejakým spôsobom som to až tak neselektovala, ktoré by som chcela dať, ktoré nie - ktoré dokončím, ktoré nedokončím. Skôr som vychádzala z toho, či mi tie pesničky niečo dávajú, s ktorými som spokojná, tak tie som spolu s chalanmi vybrala," povedala.

Nahrávalo sa počas augusta a septembra. Najmä počas augusta Zuzana s kapelou hrala aj na viacerých hudobných festivaloch a tak musela štúdio niekoľkokrát opustiť. "Boli sme dva dni v štúdiu, išli sme na tri dni koncertovať a znova sme museli ísť do štúdia - znova sme nahrávali, bolo to trošku iné," spomína. Odchody na koncerty ju ale podľa vlastných slov nevyrušovali. "Ja ako autorka som doniesla texty aj hudbu v podstate hotovú, takže v štúdiu už prebiehalo len to, že sa nahrávali nástroje, gitarové a basové linky. Samozrejme, že to chcelo veľký kus tvorivosti a veľké zapájanie sa každého člena kapely do toho procesu, takže to bolo trošku ťažké len z toho dôvodu, že sme museli časti cestovať - odchádzať, že tá práca na tom albume nebola súvislá. Nemám ale pocit, že by ma to nejakým spôsobom vytrhávalo - každý deň v štúdiu bol v podstate iný," hovorí o práci v štúdiu. Napriek tomu ale bolo podľa nej lepšie, že si mohli od nahrávania na chvíľu oddýchnuť. "Keď sme sa po tých niekoľkých dňoch vrátili do štúdia, zase sme mali na to iný pohľad, takže to bolo podľa mňa tak trošku aj dobre," uzavrela.

