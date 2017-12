Ashlee Simpsonová znova na pódiu Saturday Night Live

11. okt 2005 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 11. októbra (SITA) - Ashlee Simpsonová skutočne spievala naživo. Do programu Saturday Night Live sa vrátila po minuloročnom fiasku s playbackom. "Túto pieseň som napísala po mojom poslednom vystúpení v Saturday Night Show," povedala speváčka, keď uvádzala žalostnú pieseň Catch Me When I Fall. Spievala naplno za sprievodu ozveny jej hlasu v refréne. Keď skončila, od radosti a úľavy poskočila. Bolo to jej prvé vystúpenie po minuloročnom trapase, ktorý sa jej stal na rovnakom pódiu, keď do mikrofónu, ktorý držala v úrovni pásu spievala celkom inú pieseň. V trápnosti situácie len smiešne poskakovala po pódiu a potom rýchlo odišla. Vďaka tomuto incidentu sa stala terčom výsmechu a keď sa o niekoľko mesiacov neskôr objavila na tenisovom turnaji Orange Bowl, diváci ju vypískali. Výkonný producent programu Saturday Night Live prisľúbil, že tentokrát bude Ashlee spievať naozaj naživo. Neskôr sa na pódium vrátila s rýchlejšou piesňou Boyfriend. "Ďakujem vám veľmi pekne", povedala na záver vystúpenia a divákom poslala vzdušný bozk.

