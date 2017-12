Sedemdesiatnik Pavarotti je spokojný so životom

RÍM 11. októbra (AP) - Taliansky operný spevák Luciano Pavarotti tvrdí, že jeho život sa vekom zlepšil.

11. okt 2005 o 9:06 SITA

Svetoznámy tenor, ktorý sa v stredu dožíva 70 rokov v rozhovore pre taliansky denník La Repubblica uviedol, že

že so svojou dvojročnou dcérou Alice strávil viac času ako so svojimi troma dospelými dcérami z predchádzajúceho manželstva. "Stále som cestoval," povedal Pavarotti. Spevák tiež povedal, že mu tiež ustúpili bolesti chrbtice po operácii dvoch stavcov, ktorú podstúpil v marci v New Yorku. Na otázku, čo by si prial k narodeninám tenor uviedol, že by sa hanbil pýtať si viac ako má. "Keby som musel predstierať, že som nedosiahol všetko, povedal by som, že chcem byť veľkým maliarom alebo dobrým lekárom," uviedol Pavarotti pre denník.