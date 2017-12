Eminem pripravuje album best of

BRATISLAVA 11. októbra (SITA) - Rapová superhviezda Eminem pripravuje zoznam skladieb na jeho prvý retrospektívny album s názvom Curtain Call. Podľa údajov internetového servisu billboard.com, sa album ...

11. okt 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 11. októbra (SITA) - Rapová superhviezda Eminem pripravuje zoznam skladieb na jeho prvý retrospektívny album s názvom Curtain Call. Podľa údajov internetového servisu billboard.com, sa album na americkom trhu objaví 6. decembra. Na albume sa okrem notoricky známych skladieb ako sú Stan, The Way I Am, My Name Is a Lose Yourself, objavia prinajmenšom dve nové skladby. Eminem začal na albume Curtain Call pracovať začiatkom leta tohto roku pred tým, ako zrušil turné Anger Management, aby sa podrobil liečbe závislosti na liekoch na spanie.