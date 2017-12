Gwyneth Paltrowová si zahrá v bratovom filme

11. okt 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 11. októbra (SITA/AFP) - Držiteľka Oscara, herečka Gwyneth Paltrowová bude hrať v novom filme, ktorý režíruje jej brat, Jake Paltrow. Slávna herečka, ktorá v roku 1998 dostala Ocsara za účinkovanie vo filme Zamilovaný Shakespeare, súhlasila, že stvárni hlavnú postavu v nízkorozpočtovej romantickej komédii The Good Night. Ako uviedol denník Daily Variety, nakrúcanie filmu s rozpočtom 480 miliónov slovenských korún sa začne budúci mesiac v New Yorku a v Londýne. Medzi hercami zažiaria okrem Gwyneth aj také mená ako Martin Freeman a Simon Pegg. Paltrowová si slávu získala účinkovaním v niekoľkých úspešných filmoch. Sú to napríklad Zamilovaný Shakespeare, Talentovaný pán Rippley (1999), Karaoke (2000), Hore a dole (2000) a Taká zvláštna rodinka (2001).